В Кремле ответили на слова Трампа о признании Крыма российским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальная принадлежность Республики Крым не может вызывать никаких сомнений. Таким образом он прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о возможности признания Крыма российским.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что на повестке дня вопроса о принадлежности Крыма нет и не будет, так как полуостров является неотъемлемой частью России.

По мнению пресс-секретаря, все остальное - вопросы «для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения».

Напомним, 16 июля состоится двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.