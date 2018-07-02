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В Кремле ответили на слова Трампа о признании Крыма российским

Екатерина Масло
16:00 02.07.2018
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России неоднократно объявлял вопрос о принадлежности Крыма закрытым, так как полуостров является неотъемлемой частью РФ.
В Кремле ответили на слова Трампа о признании Крыма российским
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Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальная принадлежность Республики Крым не может вызывать никаких сомнений. Таким образом он прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о возможности признания Крыма российским.

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что на повестке дня вопроса о принадлежности Крыма нет и не будет, так как полуостров является неотъемлемой частью России.

По мнению пресс-секретаря, все остальное - вопросы «для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения».

Напомним, 16 июля состоится двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.  

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