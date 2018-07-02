В Кремле ответили на слова Трампа о признании Крыма российским
Пресс-секретарь подчеркнул, что президент России неоднократно объявлял вопрос о принадлежности Крыма закрытым, так как полуостров является неотъемлемой частью РФ.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что территориальная принадлежность Республики Крым не может вызывать никаких сомнений. Таким образом он прокомментировал слова лидера США Дональда Трампа о возможности признания Крыма российским.
Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что на повестке дня вопроса о принадлежности Крыма нет и не будет, так как полуостров является неотъемлемой частью России.
По мнению пресс-секретаря, все остальное - вопросы «для обсуждений и для поиска возможных точек соприкосновения».
Напомним, 16 июля состоится двусторонняя встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.