Золотая лихорадка: украинский военный разбирал противоракетные комплексы на цветмет

В Житомирской области Украины сотрудниками Генеральной прокуратуры задержан военнослужащий-контрактник, который демонтировал электронику на зенитных ракетных комплексах 9А330 «Тор». Мастера одной из воинских частей, прежде всего, интересовали детали, содержащие драгоценные металлы: платину, золото и серебро. Похищенные блоки с электронными платами он планировал продать скупщикам драгметаллов.

Правоохранителям удалось установить, что злоумышленник в начале июня в течении двух недель разбирал боевую технику, к которой имел свободный доступ (работая с ней по долгу службы) в мастерской. Сумма причиненного ущерба устанавливается. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины. Похищенное имущество обнаружено и изъято. Поврежденный зенитно-ракетный комплекс ремонтируют.

9А330 «Тор» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении ряда стран, в том числе Украины, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. На боевой машине размещено восемь ракет, старт которых осуществляется вертикально по аналогии с зенитно-ракетным комплексом С-300.