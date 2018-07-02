ВСУ «взяли» поселок, который они контролируют с 2014 года - Народная милиция ЛНР

Вооруженные силы Украины «освободили» поселок Золотое-4, который находится под их контролем еще с 2014 года. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Он отметил, что заявления украинской стороны об освобождении своих же населенных пунктов стали традиционной практикой. Марочко добавил, что они «вызывают улыбку не только у профессиональных военных, но и даже у простого обывателя».

По мнению подполковника, таким образом ВСУ показывают «картину полного невладения обстановкой командирами любого звена».

Кроме того, Марочко сравнил полководцев ВСУ с собакой, которая радуется возвращению отобранной у нее кости.

Ранее ВСУ заявили о том, что взяли под контроль населенный пункт Золотое-4. По словам начальника пресс-службы ОСУ Александра Завтонова, операция не нарушала минские договоренности.