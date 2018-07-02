Ушла из жизни актриса Ольга Лозовая

В Санкт-Петербурге умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая. Актрисе было 47 лет.

Об этом сообщил петербургский Театр музыкальной комедии. Как рассказывается на его сайте, актриса обладала ярким чувством юмора и тяготела к созданию характерных ролей.

«По праву признанная любимица петербургской публики, одна из самых ярких звезд Театра музыкальной комедии - такой она была на сцене», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Лозовая скончалась после продолжительной болезни. Время и место прощания с ней станут известны позднее.