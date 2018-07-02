В Совфеде предложили блокировать краденые телефоны

России могут начать блокировать похищенные мобильные телефоны. Совет Федерации поддержал идею о создании специальной базы, через которую аппарат можно будет отключить. Об этом 2 июля сообщил сайт «Комсомольской правды».

Согласно новой идее все компании и физические лица будут регистрировать в базе импортируемые телефоны под уникальными кодами. Для этого нужно будет обратиться в салон связи или зайти на специальный сайт.

Телефоны, не зарегистрированные в базе, не будут работать ни у одного мобильного оператора, а через два года после начала регистрации их начнут блокировать. В том случае, если возникнут вопросы по каким-то устройствам, их владельцы получат уведомления с просьбой прояснить статус своих гаджетов.