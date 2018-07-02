В Совете Федерации указали Эстонии на ее место в истории «Северного потока - 2»

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял требования министерства иностранных дел Эстонии об остановке строительства «Северного потока - 2».

Как он написал на своей странице в Twitter, не в положении страны диктовать свои условия.

«Она (Эстония -прим. ред.) вообще тут ни при чем - вот уж чей номер 16-й в этой истории», - написал Пушков.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода «Северный поток - 2». По его мнению, газопровод якобы является «рычагом», при помощи которого «Россия проникнет в европейскую политику».

Между тем ранее сегодня немецкое издание Die Welt утверждало, что остановить «Северный проект - 2» не удастся даже введением новых санкций.