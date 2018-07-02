Аксенова рассмешила ситуация с обозначением Крымского моста на украинском в Google

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал действия Google Maps, подписавшего на своих картах Крымский мост по-украински. Причем украинское название - Кримський мiст - красовалось со стороны Крыма, а со стороны Краснодарского края мост был обозначен по-русски.

«Смешная ситуация. Похоже на промежуточную стадию лечения шизофрении: позитивная динамика уже есть, пациент признал существование моста, но пока еще продолжает считать Крым украинским. Будем лечить дальше», - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, комичности ситуации придает тот факт, что украинское наименование встало «враскорячку» между двумя российскими берегами.

Строительство Крымского моста началось в 2015 году. В мае 2018-го, на полгода раньше срока, по нему открыли движение автотранспорта.