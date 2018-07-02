ВСУ заявили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Подразделения Объединенных сил Украины заявили о взятии под контроль в конце июня населенного пункта Золотое-4 в Донбассе. Об этом агентству «Укринформ» заявил начальник пресс-службы ОСУ Александр Завтонов.

«Мы подтверждаем информацию о взятии под контроль населенного пункта Золотое-4», - сообщил он.

По словам Завтонова, операция не нарушала минские договоренности.

В свою очередь, небезызвестный нардеп Верховной рады Дмитрий Тымчук заявил, что «взятие под контроль» Золотого-4 осуществила группа глубинной разведки. На записи, размещенной в Facebook, видно, как мужчина в камуфлированной форме закрепляет украинский флаг на стене какого-то дома, в то время как его сослуживцы поют гимн Украины.

Скорее всего, после отбытия группы глубинной разведки контроль над населенным пунктом восстановят ополченцы ДНР.