Почти полмиллиона машин проехало по Крымскому мосту за месяц

Почти полмиллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту за июнь. А с момента запуска движения по самой длинной переправе России проследовало уже почти 700 тысяч машин.

Интенсивность движения постоянно растет. Среднесуточный показатель - 16 тысяч авто. Это при том, что пропускная способность в два с половиной раза больше.

Недельный трафик давно перекрыл показатели паромной переправы за месяц. Сейчас, когда все больше курортников отправляются на пляжи полуострова, мост постепенно приближается к своей пиковой нагрузке. Для обеспечения безопасности постоянно дежурят эвакуаторы и мобильные дорожные мастерские.

Сейчас по 19-километровой автодорожной части перехода разрешено движение легковушек и автобусов. Для грузовиков переход откроют осенью.