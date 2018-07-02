Владимир Путин поздравил с избранием нового президента Мексики
Пресс-служба Кремля сообщает, что в адрес Андреса Мануэля Лопеса Обрадора была отправлена поздравительная телеграмма.
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Президент России Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики, сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин отметил, что в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мексикой и выступают за их дальнейшее развитие, а также выразил надежду, что в своей деятельности Лопес Обрадор будет уделять должное внимание сотрудничеству между двумя странами», - говорится в сообщении.
Ранее Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой поздравил президент США Дональд Трамп.