Владимир Путин поздравил с избранием нового президента Мексики

Президент России Владимир Путин поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с победой на выборах президента Мексики, сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин отметил, что в России высоко ценят традиционно дружественные отношения с Мексикой и выступают за их дальнейшее развитие, а также выразил надежду, что в своей деятельности Лопес Обрадор будет уделять должное внимание сотрудничеству между двумя странами», - говорится в сообщении.