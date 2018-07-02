Во Львовской области вандалы уничтожили памятник Пушкину

В районном центре Золочев Львовской области неизвестные разбили памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил мэр города Золочева Игорь Гриньков на своей странице в Facebook в понедельник, 2 июля.

«Акт вандализма. В Золочеве вандалы уничтожили памятник Пушкину», - написал он.

Ранее местные депутаты обсуждали вопрос переименования сквера Пушкина в сквер Памяти Героев.