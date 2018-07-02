Мы отомстили Бабченко за российских болельщиков - пранкер Лексус о звонке главе СБУ

Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус, рассказал сайту телеканала «Звезда» о розыгрыше главы СБУ Василия Грицака.

По мнению пранкера, звонок от лица «избитого» Аркадия Бабченко совершенно не удивил Грицака.

«Вчера он себя не очень хорошо повел, злорадствуя над Россией и желая ей проигрыша, накидываясь на наших болельщиков в Интернете. Ну тут и подкрался повод позвонить ему от лица Бабченко, которого якобы избили в баре. Грицака впрочем это не шокировало, он не удивился тому, что Бабченко может напиться. И его даже не удивило то, что какие-то националисты разогнали агентов СБУ. В целом он легко повелся на это», - сказал Алексей.

«Если сравнить Грицака с другими главами спецслужб то это как небо и земля. По сравнению с Бортниковым и Патрушевым он выглядит как клоун, сложно представить похожий разговор где-то в России», - заявил пранкер.