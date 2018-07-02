Чешское пиво российского производства оказалось не хуже оригинала

Специалисты Роскачества сравнили баночное пиво Krušovice Světlé Royal российского производства и чешское Krušovice Imperial. Результаты проверки показали, что по основным показателям оба напитка практически идентичны во всем, кроме стоимости. Так, банка «русского» «Крушовице» стоит 63 рубля, а чешского - 130, за счет таможенных пошлин и транспортных расходов.

Ранее сообщалось, что Роскачество в преддверии чемпионата мира по футболу провело проверку основных марок пива, которые реализуются на российском рынке, - как импортных, так и отечественных. Первое место в рейтинге по вкусу занял Amstel, последнее - «Арсенальное».