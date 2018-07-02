В Кремле считают преждевременным говорить о потеплении отношений РФ и США
По словам Пескова, сначала нужно разобраться с «раздражителями» в отношениях стран.
Фото: Алексей Иванов / ТРК Звезда
В Кремле считают преждевременным говорить о потеплении отношений России и Америки, но приветствуют интенсификацию контактов и выступают за ревизию «раздражителей» в отношениях стран. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Действительно интенсифицируются, но о потеплении пока говорить рано», - сказал Песков.