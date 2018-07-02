Большая часть россиян не собирается покидать родину - ВЦИОМ

Большинство россиян - 88% - не собираются покидать родину, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ. При этом в 1991 году доля тех, кто не собирался искать счастья за рубежом, была меньше - 70%.

«Абсолютное большинство наших сограждан не хотели бы покидать Россию ради переезда в другую страну. Доля желающих уехать за рубеж остается практически неизменной: в 2011-2018 годах она колеблется в пределах 10-13%», - говорится в сообщении.

Что же касается тех, кто рассматривает вариант переезда в другую страну, большинство - молодежь (31%). Правда, у большинства потенциальных эмигрантов пока нет конкретных планов - когда, куда уезжать, а также чем они будут там заниматься.

Среди самых популярных для эмиграции стран названы Германия, США, Испания и Канада.