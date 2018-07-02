Исследователь обнаружил на перевале Дятлова древнего идола и пирамиду

Уральский уфолог Валентин Дегтерев в очередной раз сделал громкое заявление. На этот раз исследователь различных аномалий заявил о том, что в глухой тайге неподалеку от перевала Дятлова обнаружил древний тотемный идол северных народов.

Как заявил Дегтерев в своем блоге , тотемный идол был спрятан после того, как белый человек начал активно осваивать Сибирь и Урал. Мужчина описывает так называемую Золотую Бабу как статую женщины, якобы символизирующую исчезнувший матриархат.

«Идол прекрасно сохранился. Он находится в 30 километрах на запад от мистического перевала Дятлова. Спутниковая фотография этого артефакта есть на сайте Google Earth. Сама статуя стоит на вершине небольшой горы среди кедровых деревьев. Она вырублена из скалы и полностью монолитна», - пишет уфолог.

Также уральский Индиана Джонс обнаружил небольшую пирамиду неподалеку от Золотой Бабы.

«Помимо статуи, в этом месте есть остатки каких-то строений, что-то похожее на небольшую пирамиду. Статуя довольно большая. Около 20 метров в высоту и 13 метров в ширину», - заявляет Дегтерев.

Напомним, это не первый раз, когда уральский исследователь-энтузиаст делает «сенсационное» открытие. Так, ранее Дегтерев якобы обнаружил участника тургруппы Дятлова в рядах СС*.

*СС - запрещенная в РФ организация