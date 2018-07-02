Пранкеры разыграли главу СБУ от имени Бабченко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли главу СБУ Василия Грицака от имени журналиста Аркадия Бабченко, чье убийство инсценировали украинские спецслужбы.

«Меня избили сейчас в центре Киева. Я смотрел матч, и на меня напали», - сказал пранкер в разговоре с Грицаком.

Как рассказал в беседе со «Звездой» Алексей Столяров, пранкеры от имени Бабченко сообщили о нападении на него в центре Киева.

В разговоре с Грицаком пранкеры сказали, что на него (Бабченко) напали во время просмотра матча ЧМ в баре. Грицак пообещал прислать на место инцидента правоохранительные органы.