Украинский флот получит американские патрульные катера

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Военно-морские силы страны вскоре обретут боевые возможности, сообщает UNIAN.

«Будет сформировано командование морских сил, командование морской пехоты, мы должны завершить формирование второй бригады морской пехоты», - рассказал министр.

Полторак также уточнил, что, кроме катеров, которые Украина ввела в строй, флот получит патрульные катера «от партнеров из США». Министр добавил, что вскоре будет завершено строительство десантно-штурмовых катеров и продолжена работа по строительству корвета.

Ранее сообщалось, что у Украины пока нет денег на завершение строительства даже первого из корветов серии «Владимир Великий». А недостроенный крейсер «Украина» только благодаря постоянной консервации до сих пор не затонул.