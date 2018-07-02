Google сделал шаг к признанию полуострова российским - крымский депутат о «переименовании» Крымского моста на карте

Украина не имеет никакого отношения к Крыму, и уж тем более к Крымскому мосту. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара, комментируя украинское название Крымского моста на картах Google.

«Данная новость вызывает улыбку на лице, потому что мы прекрасно понимаем, как в США (а Google - это американская компания) относятся к крымскому вопросу. На самом деле мы прекрасно понимаем, что Украина никакого отношения к Крыму не имеет. Ни к самому Крыму, ни к Крымскому мосту. На Западе уже многие компании определяют Крым как часть России. Google отнес Крымский мост наполовину к России, наполовину к Украине. Как бы они ни писали, мы понимаем, что Крымский мост сегодня - это главный символ воссоединения Крыма с Россией», - сказал Ганжара.

Ранее сообщалось, что Google подписал на картах Крымский мост на украинском языке. На русском языке мост подписан со стороны Тамани. Ближе к полуострову появляется надпись на украинском «Кримський мiст».