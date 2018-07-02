Российские крылатые ракеты лучше управляемых авиабомб США - эксперт

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал испытания американцами управляемой ядерной бомбы B61-12.

«Это просто планирующий боеприпас, только с ядерной боеголовкой. Российская ядерная триада включает ракеты - шахтного, морского и мобильного базирования. А если говорить о крылатых ракетах, таких как Х-101 или Х-555, то они предпочтительнее управляемых авиабомб. Так, Х-101 имеет дальность полета более пяти тысяч километров», - заявил Леонков.