Российские крылатые ракеты лучше управляемых авиабомб США - эксперт
Российский военный эксперт прокомментировал недавние испытания в США управляемой ядерной бомбы B61-12.
Фото: Минобороны России
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал испытания американцами управляемой ядерной бомбы B61-12.
«Это просто планирующий боеприпас, только с ядерной боеголовкой. Российская ядерная триада включает ракеты - шахтного, морского и мобильного базирования. А если говорить о крылатых ракетах, таких как Х-101 или Х-555, то они предпочтительнее управляемых авиабомб. Так, Х-101 имеет дальность полета более пяти тысяч километров», - заявил Леонков.
Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы (ВВС) США провели первые квалификационные испытания секретной управляемой ядерной бомбы проекта B61-12. Было проведено два тестирования, испытания признаны успешными.