США признали дипломатическую победу России

Россия может претендовать на серьезную дипломатическую победу после проведения ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщило издание National Interest. Фанаты из разных стран смогли приехать, увидеть страну и сравнить ее образ с тем, который так упорно транслировали иностранные СМИ до начала мундиаля. После первых дней турнира практически невозможно было найти какие-либо подтверждения опасений «страшных и угрюмых русских». Автор подчеркивает, что Олимпиада-2014 тоже была знаковым событием, но менее «победоносным» для России. Дело в том, что игры проходили всего в одном городе, Сочи, а ЧМ-2018 охватил почти все крупные населенные пункты на европейской части России. Да и мундиаль всегда привлекал большее число фанатов, чем Олимпиада.

В 1990 году у СССР был шанс принять ЧМ, однако, по информации автора статьи, за десять дней до решающего голосования Советский Союз принял решение бойкотировать летнюю Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Поэтому СССР было отказано в возможности принять у себя мундиаль.

Спустя 30 лет FIFA смогла отстоять право России провести ЧМ-18, несмотря на протесты со стороны некоторых стран. Естественно, лишить страну статуса хозяйки мундиаля хотели по политическим причинам, но все предложения «перенести» чемпионат были отклонены. И сейчас Россия демонстрирует прекрасную организацию всемирного футбольного первенства.

Как отмечает автор статьи, до страны относительно легко добраться почти всем участникам. Средства, потраченные на модернизацию стадионов и инфраструктуры городов, в итоге окажут положительное влияние на развитие туризма в России. Даже сейчас страна может многое предложить иностранным болельщикам, которое ездят за своей командой по всей стране. Богатая культура играет тут России на руку.

В политическом плане на фоне мундиаля в Москву приезжали уже несколько высокопоставленных гостей. Перед матчем на открытии ЧМ-2018 президент России провел переговоры с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом о сотрудничестве в нефтяной сфере. Приезжал в Россию и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. На встрече с российским лидером в Кремле они обсудили широкий спектр сфер сотрудничества.

В конце концов, по словам автора статьи, лидер любой страны должен быть очень близок к собственному электорату. Если команда Англии, наконец, пробьется через игры плей-офф и выйдет в четвертьфинал, то Терезе Мэй будет сложно отказаться от визита в Россию. Да и президент Макрон не сможет избежать личного присутствия на матчах. Приглашен на мундиаль президент США Дональд Трамп.

В заключении автор статьи отметил, что, конечно же, время покажет, состоится ли такой «футбольный саммит», но главных победителей этого мундиаля можно назвать уже сейчас. Это простые россияне и болельщики со всего света. Особенно много в Россию приедет граждан США, хотя их команда и не прошла в основную серию игр. Теперь каждый иностранец может своими глазами увидеть страну и составить о ней собственное мнение, которое, по всей видимости, будет сильно отличаться от «страшилок» западных СМИ.