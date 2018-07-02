Игра в одно касание: футбольный мяч не смог нарушить строй марширующего Президентского полка

Марширующий Президентский полк на Красной площади в Москве ни на секунду не остановился, когда под ноги военнослужащим неожиданно попал футбольный мяч. Видео публикует ABC в своем Twitter.

World Cup fever interrupts a military parade marching through the Red Square in Moscow, Russia, when a soccer ball comes between an officer and a military band leader. https://t.co/DdFuGG0Mki pic.twitter.com/YfI2MHVCO3 - ABC News (@ABC) 1 июля 2018 г.

Пользователи пришли в восторг от «ювелирного» марша.

«Отличная игра в одно касание от марширующей группы. Надеюсь, это будет хорошим предзнаменованием для #RUS сегодня вечером», - написал Дин Росарио.

При просмотре кадров складывается ощущение, что марширующие даже не заметили мяча. Когда мяч выкатился из строя, офицер взял его в руки и вернул зрителям.