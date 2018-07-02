Полицейская собака в Сочи покорила иностранных болельщиков

Видеоролик с выступлением полицейского-кинолога и его служебной собаки после матча Австралия - Перу в Сочи появился в Сети. Кинологический расчет показал несколько трюков, чем привел в восторг гостей мундиаля.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, инспектор-кинолог Максим Русин из Новокубанского района и его четвероногая напарница, немецкая овчарка по кличке Стефа, в день матча работали на стадионе «Фишт» на пункте пропуска грузового транспорта. В задачи Стефы входило обследование грузовых автомобилей, заезжающих на территорию стадиона. Чтобы дать собаке отдохнуть, кинолог вывел ее на прогулку и бросил ей мяч. Стефа, которой очень нравятся подобные игры, с удовольствием поддержала своего инструктора и продемонстрировала несколько трюков, которые и привлекли внимание болельщиков. Ролик с участием кинолога и служебной собаки мгновенно разлетелся по Сети.

Максим Русин и Стефа проходят службу в ОМВД России по Новокубанскому району. Немецкая овчарка попала к кинологу щенком. Сейчас Стефе три года. В 2016 году кинолог и его служебная собака прошли обучение в Ростовской школе служебно-разыскного собаководства. Стефа специализируется на поиске взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. В прошлом году на краевых соревнованиях она стала лучшей по обнаружению взрывных устройств при осмотре багажа.