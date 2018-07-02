Эстония требует остановить строительство «Северного потока - 2»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода «Северный поток - 2», сообщает Deutsche Welle.

По мнению Миксера, остановка проекта на руку всему Евросоюзу.

«Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику», - заявил министр.

Ранее сообщалось, что немецкое же издание Die Welt утверждало, что остановить «Северный проект - 2» не удастся даже введением новых санкций - уже в отношении европейских участников проекта.