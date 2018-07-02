Эстония требует остановить строительство «Северного потока - 2»
По мнению МИД страны, трубопровод станет рычагом давления России на Европу.
Фото: gazprom.ru
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство газопровода «Северный поток - 2», сообщает Deutsche Welle.
По мнению Миксера, остановка проекта на руку всему Евросоюзу.
«Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику», - заявил министр.
Ранее сообщалось, что немецкое же издание Die Welt утверждало, что остановить «Северный проект - 2» не удастся даже введением новых санкций - уже в отношении европейских участников проекта.