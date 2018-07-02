Путин продлил ограничения на транзит товаров с Украины

Президент России Владимир Путин продлил до 1 января 2019 года ограничения на перевозки Украины через Россию в Казахстан и Киргизию. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины.

С 1 июля 2016 года Владимир Путин указом расширил этот запрет. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории.