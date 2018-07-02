Порошенко нашел «искреннего друга» Украины

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил Канаду с днем страны и написал, что она - самый «искренний друг Украины».

«В мире, наверное, нет более искреннего друга Украины, чем Канада», - написал Порошенко.

Также он пожелал этой стране процветания.

В прошлом году Канада одобрила поставку летального оружия Украине. Петр Порошенко назвал это «мощным и своевременным сигналом поддержки».