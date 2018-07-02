Названы наиболее подходящие для российских дорог автомобили
В топ-5 автомобилей, которые лучше всего подходят для путешествий по России, вошли две модели отечественного производства.
Фото: renault.ru
Аналитики составили топ-5 автомобилей, наиболее подходящих для путешествий по российским дорогам, сообщает actualnews.
Рейтинг возглавляет Renault Duster - один из наиболее популярных «паркетников» на российском рынке. Он снабжен полным приводом, имеет высокий клиренс и достаточно надежен.
Второе место - у Toyota Camry. Этот седан комфортен в дальних поездках и имеет вместительный багажник.
На третьем месте - Toyota Alphard. Внешний вид этого, по сути, микроавтобуса может вызвать ряд вопросов у ценителей автодизайна, однако модель оснащена мощным двигателем, а ее сиденья можно регулировать в достаточно широком диапазоне.
Четвертую и пятую позиции заняли модели ВАЗа - Lada Vesta SW Cross и Largus.