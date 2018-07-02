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США намерены игнорировать требования ВТО - СМИ

Дмитрий Семенов
09:25 02.07.2018
Администрация Дональда Трампа собирается внести на обсуждение в конгрессе законопроект, который позволит Белому дому игнорировать требования Всемирной торговой организации.
США намерены игнорировать требования ВТО - СМИ
Фото: Michael Reynolds / dpa Globallookpress

В США намерены рассмотреть законопроект, позволяющий игнорировать  требования ВТО, сообщает портал Axios. Соответствующий документ уже внесен для рассмотрения в конгресс США. Если законопроект будет одобрен, Дональд Трамп получит право единолично, без одобрения конгресса, утверждать пошлины на различные товары. Он также позволит игнорировать базовые требования ВТО.

Axios утверждает, что принятие закона будет равносильно выходу США из Всемирной торговой организации.

Ранее США ввели пошлины на сталь и алюминий, что вызвало «торговую войну» со стороны стран - членов ВТО.

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