США намерены игнорировать требования ВТО - СМИ

В США намерены рассмотреть законопроект, позволяющий игнорировать требования ВТО, сообщает портал Axios. Соответствующий документ уже внесен для рассмотрения в конгресс США. Если законопроект будет одобрен, Дональд Трамп получит право единолично, без одобрения конгресса, утверждать пошлины на различные товары. Он также позволит игнорировать базовые требования ВТО.

Axios утверждает, что принятие закона будет равносильно выходу США из Всемирной торговой организации.

Ранее США ввели пошлины на сталь и алюминий, что вызвало «торговую войну» со стороны стран - членов ВТО.