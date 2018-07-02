Ученые раскрыли тайну происхождения Стоунхенджа

Британские ученые из Музея Уэльса и Лейстерского университета объяснили происхождение камней Стоунхенджа. Данные исследования приводит издание Antiquity.

Эксперты изучили труды геолога Герберта Томаса, который впервые заявил о том, что камни были доставлены с гор Пресели. Геолог полагал, что камни для строительства Стоунхенджа переправляли на судне вдоль побережья.

В результате исследователи установили, что камни спускали к реке Монноу на животных, позже переправляли через реку Северн или спускали к Эйвону.