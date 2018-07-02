Мы с вами: жена президента Федерации футбола Украины поздравила Россию с победой

На Украине оказалось полным-полно фанатов сборной России. Так, «Страна.ua» опубликовала репортаж о том, как в Одессе люди ликовали после победы российской сборной. Те, кто был не рад победе России, вызывали СБУ, но это было бесполезно.

В Сети также появилось много роликов о том, как Украина болела за сборную России. На них украинские болельщики смотрят матч в заведениях общепита страны, а также дома.

Гражданская жена президента Федерации футбола Украины Екатерина Чаус на своей странице в Facebook написала поздравления российской сборной и сообщила, что болела за нее в Германии.

«Это ж какая крутотенюшка - сделать действующих чемпионов! Украина с вами!» - написала Чаус.

Сборная России 1 июля одержала победу над Испанией в матче чемпионата мира по футболу - 2018. Матч завершился со счетом 4:3, Россия вышла в четвертьфинал.