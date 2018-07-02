Такие матчи надо показывать фанатам футбола в аду - Юрий Лоза раскритиковал сборную России

Юрий Лоза раскритиковал игру российской сборной в матче против сборной Испании. По словам артиста, мачт получился длительным, муторным и утомительным. Лоза отметил, что уже видел в соцсетях отзывы о том, что такие матчи будут показывать футбольным фанатам в аду, цитирует его РИА Новости.

«Мы не ударили по воротам за весь второй тайм и дополнительное время и выиграли только за счет пенальти. Не должна сборная, которая не ударяет по воротам, выиграть, но это футбол», - заявил певец.

Россиянам, по его мнению, помогли родная земля и молитвы болельщиков, а сборная Испании, наоборот, была уже не та, которую раньше боялись. В сборной произошла замена тренера, игроки по политическим причинам не сыгрались друг с другом, и в команде царили разброд и шатание.

Ранее сообщалось, что сборная России победила сборную Испании по пенальти и вышла в четверть финала, где встретится со сборной Хорватии.