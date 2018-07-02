Состояние опьянения водителей определят по концентрации алкоголя в крови

Со 2 июля вступили в силу поправки в Кодекс «Об административных правонарушениях», согласно которым в отношении водителей вводится административная ответственность – штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на 2 года, - если содержание алкоголя превысило три десятых грамма спирта на литр крови. Новшество заключается в том, что определять состояние опьянения будут не только по выдыхаемому воздуху, но и по содержанию алкоголя в крови.

А с 1 июля вступили в силу поправки к закону «О долевом строительстве». Отныне компании-застройщики смогут проводить финансовые операции только через банки, утвержденные правительством. Строящееся жилье также можно будет покупать только через эти банки. А застройщики получат свои деньги уже только под сданный объект. Поправки должны исключить явление обманутых дольщиков из девелопинга. А через год долевое строительство будет полностью запрещено.