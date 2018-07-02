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Google подписал на картах Крымский мост на украинском языке

Анастасия Евдокимова
07:19 02.07.2018
Ближе к полуострову появляется надпись на украинском «Кримський Мiст».
Google подписал на картах Крымский мост на украинском языке
Фото: Пресс-служба Крымский мост, Google maps

Google подписал на картах Крымский мост подписали на украинском языке. Это заметно при увеличении масштаба карты.

Картинка

На русском языке мост подписан со стороны Тамани. Ближе к полуострову появляется надпись на украинском «Кримський Мiст».

Также в сервисе нет возможности построить напрямую маршрут от Тамани до Керчи. Google предлагает пользоваться паромом.

 

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