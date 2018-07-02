Google подписал на картах Крымский мост на украинском языке
Ближе к полуострову появляется надпись на украинском «Кримський Мiст».
Фото: Пресс-служба Крымский мост, Google maps
Google подписал на картах Крымский мост подписали на украинском языке. Это заметно при увеличении масштаба карты.
На русском языке мост подписан со стороны Тамани. Ближе к полуострову появляется надпись на украинском «Кримський Мiст».
Также в сервисе нет возможности построить напрямую маршрут от Тамани до Керчи. Google предлагает пользоваться паромом.