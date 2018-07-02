Google подписал на картах Крымский мост на украинском языке

Google подписал на картах Крымский мост подписали на украинском языке. Это заметно при увеличении масштаба карты.

На русском языке мост подписан со стороны Тамани. Ближе к полуострову появляется надпись на украинском «Кримський Мiст».

Также в сервисе нет возможности построить напрямую маршрут от Тамани до Керчи. Google предлагает пользоваться паромом.