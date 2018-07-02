Трампу не удастся остановить строительство «Северного потока - 2» - СМИ

Немецкое издание Die Welt предположило, что американскому президенту Дональду Трампу уже не удастся повлиять на ход реализации проекта «Северный поток - 2», даже если США введут санкции в отношении всех европейских партнеров «Газпрома».

Издание указывает, что до сих пор все шаги американской администрации, направленные на блокирование строительства трубопровода, приносили прямо противоположные результаты. Так, строительство трубопровода поддержала Германия, Швеция и Финляндия уже дали согласие на прокладку ниток в своих территориальных водах. А что касается колеблющейся Дании, то ранее появилась информация о том, что строительство начнется без ее согласия - в крайнем случае, маршрут «Северного потока - 2» обогнет ее границы.

Последним шансом Трампа, пишет Die Welt, могло бы стать введение санкций в отношении пяти западных энергетических концернов, имеющих долю в проекте «Северный поток - 2», но и в этом случае проект не остался бы без финансирования.

«Проект гарантированно получит финансирование. Это важно для "Газпрома", и ликвидность России в евро сейчас высока. Экономические санкции против России могут привести к тому, что появится еще больше вариантов для финансирования "Северного потока - 2"», - заявил финансовый директор проекта Пол Коркоран.

Проект «Северный поток - 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря, его общая мощность - 55 миллиардов кубометров газа в год.