У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано в понедельник, 2 июля, в 07.45 (23.45 мск) возле Сахалина.

«Эпицентр подземных толчков располагался в Охотском море в точке с координатами 46,8 градуса северной широты и 145,1 восточной долготы. Это в 125 километрах восточнее мыса Свободный на юго-востоке Сахалина», - сообщила дежурная сейсмологической станции «Южно-Сахалинск».

По ее словам, очаг сейсмоактивности располагался на глубине 400 километров. Она также добавила, что подземные толчки на Сахалине не ощущались.

Ранее сообщалось, что в префектуре Осака в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 по шкале Рихтера.