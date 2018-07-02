США провели успешные испытания управляемой ядерной бомбы – СМИ

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели первые квалификационные испытания секретной управляемой ядерной бомбы проекта B61-12. Летные тесты состоялись 9 июня на военном полигоне Тонопа.

Как пишет портал Military, ссылаясь на источник в американских ВВС, в испытаниях приняли участие стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit. Всего же было произведено два тестирования.

Собеседник издания отметил, что в ходе испытаний удалось установить: конструкция B61-12 соответствует системным требованиям.