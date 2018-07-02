Летевший в Таджикистан самолет вернулся в Москву из-за разгерметизации салона – СМИ

Самолет Boeing 737-300 авиакомпании Tajik Air, вылетевший из Москвы в Худжанд, приземлился в аэропорту Домодедово. Причиной экстренной посадки стали технические неполадки.

«На борту самолета произошла разгерметизация. Самолет выработал топливо и произвел посадку в Домодедово», — приводит ТАСС слова источника в экстренных службах.

Собеседник агентства добавил, что на борту авиалайнера находился 141 пассажир.