Глава МВД Германии хочет уйти в отставку из-за разногласий с Меркель

Министр внутренних дел Германии, который также является руководителем Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер заявил о своем недовольстве договоренностями по беженцам, достигнутыми во время последнего саммите ЕС, и попросил отправить его в отставку с обоих постов.

Как пишет DPA, ранее Зеехофер хотел закрыть границы Германии, причем сделать это без ведома канцлера ФРГ Ангелы Меркель и руководства других европейских государств. Согласно плану главы МВД, предлагалось ввести запрет для лиц без удостоверяющих личность документов, тех, кому ранее отказывали в предоставлении убежища на территории Германии и тех, кто подал прошение в другой стране Евросоюза.

Напомним, саммит Евросоюза прошел 29 июня. В ходе переговоров главы 28 стран выработали единую миграционную политику, на чем настаивали в ООН из-за гибели мигрантов при самостоятельном пересечении Средиземного моря.

По итогу саммита канцлер Германии сообщила, что беженцы не будут самостоятельно выбирать страну для проживания в ЕС, а до принятия решения о предоставлении убежища их будут селить в миграционных центрах.

В июне этого года Хорст Зеехофер уже говорил, что больше не может работать в правительстве Ангелы Меркель.