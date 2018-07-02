В Крыму ответили на обещание Порошенко водрузить флаг Украины над Севастополем

Слова украинского президента Петра Порошенко о том, что над Севастополем вновь будет поднят флаг Украины вызывают жалось. Такое заявление сделала председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Иногда бывает просто жаль, когда вроде бы руководитель государства совершенно не умеет оценить той ситуации и возможностей, которые есть», — сказала Алтабаева в беседе с RT.

Чиновница при этом подчеркнула, что в праздничные дни над Севастополем поднимают собственный флаг города и российский.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко, поздравляя личный состав ВМС страны с профессиональным праздником, пообещал, что украинский флаг будет водружен в бухтах Севастополя.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного там референдума в 2014 году, на котором абсолютное число жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.