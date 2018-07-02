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Король Испании поздравил Владимира Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018

Роман Захаров
03:00 02.07.2018
Владимир Путин провел телефонную беседу с Филиппом VI после триумфа сборной России в матче с испанской командой.
Король Испании поздравил Владимира Путина с победой сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018
Фото: globallookpress

Король Испании Филипп VI во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с выходом российских футболистов в 1/4 финала ЧМ-2018. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в ходе беседы российский лидер «отдал должное мастерству и высочайшему классу» футбольной сборной Испании, отметив, что в этот раз тактика, которую выбрал тренерский штаб россиян, «оказалась более верной».

«Владимир Путин пригласил короля Испании посетить Россию в любое удобное для него время с визитом», — резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании наши футболисты вырвали путевку в четвертьфинал, победив испанцев в серии пенальти.

Также в воскресенье, 1 июля, на спортивной арене «Нижний Новгород» определился соперник сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018. Там хорватские футболисты по результатам серии пенальти смогли обыграть команду сборной Дании.

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