Болтон рассказал, о чем говорил с Путиным
По словам советника президента США по национальной безопасности, во время встречи с российским лидером были затронуты вопросы «вмешательства» в американские выборы и ситуации на Украине.
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным тему «вмешательства» российской стороны в американские выборы.
«Президент Путин заявил, что никакого вмешательства в 2016 году со стороны РФ не было», — приводит издание CBS слова Болтона.
Советник американского лидера также сообщил, что во время встречи с президентом РФ, он зафиксировал разногласия Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине.
Ранее западные СМИ рассказали, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провел тайную встречу со сторонниками Brexit в Великобритании.