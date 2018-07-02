Болтон рассказал, о чем говорил с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным тему «вмешательства» российской стороны в американские выборы.

«Президент Путин заявил, что никакого вмешательства в 2016 году со стороны РФ не было», — приводит издание CBS слова Болтона.

Советник американского лидера также сообщил, что во время встречи с президентом РФ, он зафиксировал разногласия Москвы и Вашингтона по ситуации на Украине.

Ранее западные СМИ рассказали, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон провел тайную встречу со сторонниками Brexit в Великобритании.