Путин провел телефонную беседу с королем Испании после победы сборной России

Президент России Владимир Путин позвонил королю Испании Филиппу VI после матча между сборными двух стран. Во время беседы российский лидер отметил мастерство и высочайший класс подопечных Фернандо Йерро, однако подчеркнул, что в этот раз более верной оказалась стратегия, выбранная тренерским штабом команды РФ.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь Филипп VI поздравил президента России с победой и выходом сборной в 1/4 финала ЧМ-2018.

Также, по словам пресс-секретаря, президент РФ обсудил с королем Испании развитие отношений между двумя странами.

Кроме того, Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин смотрел встречу и, несмотря на то, что не смог лично приехать на стадион, российский лидер дважды общался по телефону с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым - до и после игры.

Ранее сообщалось, что в матче 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании наши футболисты вырвали путевку в четвертьфинал, победив испанцев в серии пенальти.