Турчинов: Украина была морской державой со времен Киевской Руси

Украина была морской державой «издавна», со времен еще Киевской Руси, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом пишет УНИАН.

«История ее флота берет начало со времен Киевской Руси и Запорожской Сечи», - отметил он.

По словам Турчинова, Россия при этом всячески пытается помешать утверждению Украины как дееспособной морской державы. Однако морская отрасль Украины «восстанавливает своей потенциал», происходит «возрождение национального флота в новых местах базирования».

Ранее замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука признал беспомощность украинского флота перед российским на Азове. По его словам, у Украины «на море есть только дуля».