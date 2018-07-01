Новый BMW X4 официально представили в России

Немецкий концерн BMW представил в России новое поколение модели кроссовера Х4.

Автомобиль будет доступен в четырех версиях - xDrive20i, xDrive30i, xDrive20d и M40i, - которые отличаются мощностью двигателя, комплектацией, и, соответственно, ценой.

Модель будет оснащена двигателями с мощностью в 184 или 190 лошадиных сил. Во все комплектации входят подвеска М sport, парктроники, адаптивное спортивное рулевое управление и пакет освещения.

Самый дешевый вариант обойдется покупателям в 3 миллионов 350 тысяч рублей.

Продажи новинки начнутся 14 июля 2018 года.