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В «ДОТе-истребителе» под Петербургом, ставшим местом подвига, откроют музей

Павел Кутаренко
22:38 01.07.2018
В лесу под Петербургом обнаружили укрытие, которое позволяло нашим бойцам в Великую Отечественную год сдерживать наступление, это место подвига. Вместе с военнослужащими сейчас его исследуют юнармейцы.

Боевой каземат ДОТа №7 Карельского укрепрайона представляет собой помещение, идеально приспособленное для долгой обороны, со своей вентиляцией, особым погребом для стреляных гильз и амбразурами. На одной из них до сих пор сохранилась станина от орудия, а рукояткам целых 80 лет.

«Установка довоенная, калибр маленький на конец войны, 45-ка это почти ни о чем, с ней спаренный стоял пулемет Дегтярева, он здесь поверху шел, здесь было и орудие и пулемет и оптический прицел для наводчика», - рассказал поисковик, начальник штаба ВПОД «Юнармия» в Ленинградской области Олег Бушко.

Долговременную огневую точку построили в 1938-ом году всего в нескольких километрах от финской границы. ДОТы ставили линией, их задача – остановить возможное продвижение противника к Ленинграду.

Снаружи ДОТ №7 до сих пор поражает своей мощью. Огромное сооружение, в котором толщина стен доходит до 1,5 метров. Когда его строили, то использовали все, что попадалось под руку.

ДОТ № 7 в годы Великой отечественной войны стал самым героическим сооружением укрепрайона. Он оказался на переднем краю обороны и почти год его гарнизон сдерживал наступление финнов, за что его прозвали «истребителем».

Сохранились снимки, где ДОТ снят со стороны позиций противника. 31 марта 42-го финнам все-таки удалось его окружить – гарнизону предложили сдаться, но красноармейцы отказались. Тогда финны подорвали его, внутри погибли все его защитники, всего 10 человек.

Почти сразу после подрыва красноармейцы отбили дот у финнов и полностью его восстановили – естественно, заменили и входную дверь. Ну а первую бронированную дверь недавно нашли поисковики неподалеку – силой взрыва ее отбросило на 15 метров от дота и скомкало как бумагу.                       

Даже сейчас возле ДОТа находят боеприпасы времен войны. Командование Западного военного округа приняло решение – привести героическое сооружение в порядок. Для этого понадобится полностью расчистить крышу, сделать ее гидроизоляцию, отремонтировать и внутренние помещения. Сейчас военным инженерам помогают в работе юнармейцы – они уже нашли рядом с ДОТом несколько удивительных артефактов.

После завершения ремонта «ДОТ-истребитель» должен снова выглядеть так, каким был в годы войны. И в нем откроют музейную экспозицию – в память о его защитниках, которые 76 лет назад остановили врага ценой своей жизни.

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