Путин поприветствовал участников кинофорума «Алые паруса Артека»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XXVI международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека».

Он высоко оценил кинофорум и назвал его «одним из наиболее перспективных творческих проектов для детей и юношества», сообщает пресс-служба Кремля.

По словам главы российского государства, фестиваль – это отличная площадка для знакомств и возможность пообщаться с известными режиссерами, актерами и сценаристами.

«Уверен, вас ждет увлекательная, насыщенная программа и яркие, незабываемые впечатления», - добавил Путин.

Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» проходит в Крыму в центре «Артек». Он стартовал 27 июня и продлится до 8 июля.