Французский гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете

Грабитель-рецидивист смог на вертолете сбежать из французской тюрьмы, находящейся недалеко от Парижа, сообщает Le Parisien.

46-летний Редуана Фаида на вертолете выкрали из заключения трое вооруженных сообщников утром в воскресенье, 1 июля. Для похищения была выбрана единственная часть двора, не защищенная антивертолетной сеткой, расположенная рядом с комнатой для свиданий.

После удачного побега преступники пересели на машину и сожгли вертолет.

Фаид считается один из самых известных преступников Франции. В 2013 году он уже совершил один успешный побег из тюрьмы, однако был задержан через 1,5 месяца.