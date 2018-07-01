Французский гангстер сбежал из тюрьмы на вертолете
46-летнему рецидивисту помогали трое вооруженных сообщников.
Видео: ACTU Pénitentiaire / Youtube
Грабитель-рецидивист смог на вертолете сбежать из французской тюрьмы, находящейся недалеко от Парижа, сообщает Le Parisien.
46-летний Редуана Фаида на вертолете выкрали из заключения трое вооруженных сообщников утром в воскресенье, 1 июля. Для похищения была выбрана единственная часть двора, не защищенная антивертолетной сеткой, расположенная рядом с комнатой для свиданий.
После удачного побега преступники пересели на машину и сожгли вертолет.
Фаид считается один из самых известных преступников Франции. В 2013 году он уже совершил один успешный побег из тюрьмы, однако был задержан через 1,5 месяца.