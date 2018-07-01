Автобус с детьми вылетел в кювет после ДТП со скорой: более 40 пострадавших

Пассажирский автобус, перевозивший детей из летнего лагеря, совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении машиной скорой помощи. Инцидент произошел в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии, сообщает Bild.

В аварии пострадали 46 человек, двоих из них в тяжелом состоянии на вертолете доставили с места ДТП в больницу, еще 20 человек с различными травмами также находятся в госпитале.

По предварительным данным, водитель автобуса пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем и выехал на встречную полосу, где столкнулся со скорой. От удара автобус отбросило в кювет, а карета скорой перевернулась.