Строители не смогут тратить деньги дольщиков до ввода дома

В России с 1 июля вступили в силу изменения в закон о долевом строительстве. Требования к застройщикам ужесточаются, в частности между ними и дольщиками будет выступать в качестве посредника банк.

Все застройщики теперь будут вести финансовые операции по проектам жилищного строительства только через счет в банках, установленных правительством, в этих же кредитных организациях россияне должны будут размещать средства для покупки жилья.

Компания-застройщик сможет получать деньги строго под определенные объекты и только после сдачи домов.

Такие меры предприняли, чтобы разрешить проблему с недостроенными домами в рамках долевого строительства.

Изменения коснутся строительных проектов, запущенных после 1 июля 2018 года. На окончательный отказ от договоров долевого строительства планируется перейти с 1 июля 2019 года.