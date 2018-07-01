В Британии прошла секретная репетиция на случай смерти Елизаветы II

Британские министры впервые провели тайную репетицию действий на случай смерти королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает газета The Sunday Times.

В частности, речь идет о подготовке к десятидневному национальному трауру, а также о действиях на следующий день после смерти монарха, в так называемый D+1.

Процессом репетиции руководил заместитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Дэвид Лидингтон.

Отмечается, что министры изучили план прибытия в Букингемский дворец 600 представителей тайного совета, члены которого должны формально одобрить возведение на престол наследника британского трона.

В мае 2018 года Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты. Хирургическое вмешательство прошло успешно и 92-летняя королева даже не стала отменять своего участия ни в одном из запланированных мероприятий.